Культура

Гости Пушкинского праздника поэзии могут написать письмо гусиным пером и отправить его в любую точку планеты

Традиционно многолюдно на интерактивной «почтовой площадке» LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Здесь можно узнать об истории почты в Российской империи, написать письмо настоящим гусиным пером, как во времена Пушкина, воспользовавшись, при желании, образцом из письмовника XIX века и в современном конверте отправить его в любой населенный пункт планеты, купить открытки и конверты, свежую прессу, поставить на конверт специальный штемпель праздника или даже настоящую сургучовую печать.

Руководитель великолукского Музея почты Валерий Степанов рассказывает о предметах быта пушкинского времени, которые можно увидеть в конторе «Почты Российской Империи»

Напомним, что в Пушкинском Заповеднике уже десять лет работает «Музейная почта», через которую проходит более полутора тысяч отправлений.