Non stop работает на Пушкинском празднике поэзии «Шатер Мариуса Петипа»

Фактически non stop с половины десятого утра на Праздничной поляне близ сельца Михайловского в Пушкинском Заповеднике работает «Шатер Мариуса Петипа».
Мастер-классы, а по сути полноценные занятия для детей разного возраста ведет педагог знаменитой Академии балета имени Вагановой Ольга Розанова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В «шатре» за несколько часов побывали более полусотни ребятишек, в том числе – воспитанники псковского Образцового коллектива, студии классического танца «Щелкунчик».