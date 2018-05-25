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Культура

Памятные мероприятия пройдут завтра в Пскове в честь дня рождения Юрия Спегальского

02.06.2018 20:26|ПсковКомментариев: 0

3 июня исполнится 109 лет со дня рождения архитектора и реставратора Юрия Павловича Спегальского. В этот день Псковский музей-заповедник приглашает всех почтить память Юрия Павловича и принять участие в возложении цветов на его могиле, которое состоится в 11.00 на кладбище у церкви Жен-Мироносиц (ул. Коммунальная, 25а).

В 13.00 3 июня всех желающих приглашают на экскурсию по Мемориальной квартире-музею Ю. П. Спегальского (Октябрьский пр. 14, кв. 74).

Стоимость посещения: 100 руб./чел.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (8112) 72-86-95.

Напомним, что Юрий Павлович Спегальский (1909-1969), пскович по происхождению, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 г. по февраль 1946 г. являлся начальником инспекции по охране памятников г. Пскова. С февраля 1946 г. по июнь 1947 г. - начальник Реставрационной мастерской г. Пскова. За это время им были подготовлены проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе: церкви Николы со Усохи (1536 г.), колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1496 г.), куполов Троицкого собора (XVII в).

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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