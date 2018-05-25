Культура

Второй день Пушкинского праздника поэзии завершается концертом на воде с участием звезд. ФОТО и ВИДЕО

Второй день LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии завершается концертом на воде в деревне Бугрово, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Праздничные мероприятия в Бугрово начались с вечерки, в ходе которой все желающие могли принять участие в народных гуляниях и научится танцевать.

Открывая большой концерт, художественный руководитель праздника поэзии Гедиминас Таранда отметил, что весь день на Михайловской поляне прошел очень приятно. «И сейчас мы пришли на премьеру новой сцены на воде, которая простоит здесь все лето», - сказал он.

Первым на уникальную сцену вышел заслуженный артист России Ян Осин. Он исполнил насколько произведений о России, в том числе собственного сочинения.

Звезды сериала «Молодежка» Иван Дубровский, Макар Запорожский и Евгений Кулик, а также актриса сериала «Кухня» Валерия Федорович представили гостям праздника любимые произведения Пушкина и о Пушкине.

«Нас всех объединяет любовь к Пушкину. Пока эта любовь есть, наша русская поэзия и проза будут самыми лучшими в мире», - отметил артист Евгений Кулик.

Программа продолжилась выступлениями певца Владимира Нелюбина, артистов Имперского Русского Балета, коллектива «Партизаны ФМ».

Завершением праздника станет выступление знаменитой белорусской группы «Сябры».