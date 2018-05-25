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Культура

5 тысяч человек посетили концерт на воде в Бугрово

02.06.2018 22:00|ПсковКомментариев: 4

По данным службы охраны Пушкинского Заповедник и силовых структур, на концерте на воде в Бугрово в рамках Пушкинского праздника поэзии присутствовали порядка 5 тысяч зрителей. 

Напомним, праздничные мероприятия в Бугрово начались с вечерки, в ходе которой все желающие могли принять участие в народных гуляниях и научится танцевать. 

Первым на уникальную сцену вышел заслуженный артист России Ян Осин. Он исполнил насколько произведений о России, в том числе собственного сочинения. 

Звезды сериала «Молодежка» Иван Дубровский, Макар Запорожский и Евгений Кулик, а также актриса сериала «Кухня» Валерия Федорович представили гостям праздника любимые произведения Пушкина и о Пушкине.

Программа продолжилась выступлениями певца Владимира Нелюбина, артистов Имперского Русского Балета, коллектива «Партизаны ФМ». 

Завершением праздника стало выступление знаменитой белорусской группы «Сябры». 

Теги: #пушкинский заповедник #Пушкинский праздник поэзии
Источник: Псковская Лента Новостей
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