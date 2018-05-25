Культура

Книгу о тартуском художнике Иване Соколове презентуют 6 июня в Печорах

Книгу о тартуском художнике Иване Соколове презентуют 6 июня в Печорах. Как сообщила Псковской Ленте Новостей член Союза писателей и Союза журналистов России Тамара Вересова, презентация издания «Тартуский художник Иван Соколов. Жизнь и творчество» состоится в Печорской районной библиотеке.

Автор новой книги, вышедшей в начале мая в Тарту на русском и эстонском языках - Надежда Катаева-Валк. Псковскому читателю имя автора известно по ее воспоминаниям 2014 года «Там, где я родилась», посвященным деревне Прудище Печорского района.

Русский человек Иван Соколов, родившийся в 1884 году в Дерпте Лифляндской губернии Российской империи (за жизнь Соколова название города менялось трижды: Дерпт – Юрьев – Тарту) и посвятивший все свое творчество родному городу, исторически связанному с двумя культурами, до появления в свете этой монографии, был незаслуженно забыт. Надежде Катаевой-Валк за короткое время (4 года) удалось сделать то, чего иным не удается за целую жизнь: отыскать в архивах, музеях Эстонии, частных собраниях, без малого, почти все богатейшее наследие художника, - 653 его работы, - и составить его каталог.

Кроме того, в июне 2014 года по инициативе Надежды Катаевой-Валк в предместье Тарту (Луунья) была организована выставка работ Ивана Соколова из частных собраний - поддержку и помощь в этом, как и в подготовке книги к печати, оказывали родные художника, прежде всего 90-летняя дочь Фаина Муромцева, внуки и правнуки.

Иван Соколов бывал в Печорах и Лаврах, и именно лавровскому его «земляку» и другу, художнику и искусствоведу Николаю Яснецкому, обосновавшемуся в Тарту, суждено было сохранить бóльшую часть его работ, которые он переплел в два альбома и передал в Национальный архив Эстонии. Достаточно страниц книги посвящено и Яснецкому, потому и в этом отношении она интересна для псковских краеведов.