Культура

В художественном салоне Великих Лук открылась выставка знаменитого художника Василия Ленивкина

В художественном салоне Великих Лук открылась выставка знаменитого и признанного в мире российского художника Василия Ленивкина «SOLO -ХХI». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Василий Ленивкин родился в Краснодаре, долгое время работал и жил в Москве. Художник участвовал в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Его живописные работы находятся в галереях США, Канады, Италии, Японии, Австралии, Австрии, Греции и России. Каждое лето мастер живет и работает в Великолукском районе. «Более 30 назад я приехал сюда со своей женой и влюбился в эти места. Спустя время построил на берегу озера мастерскую, и вот с 2008 года я живу и работаю у вас каждое лето. Эта выставка организована в дань уважения этим местам, которые мне очень близки», - отмечает мастер кисти.

Работы Василия Ленивкина отличаются динамичным пространством и цветовым решением. В своих работах он использует только абстрактные формы. Как отмечает художник у него свой творческий метод.

«То, чем я занимаюсь называется двумя терминами, которые я придумал сам: ассоциативная живопись и импровизационный реализм. Поэтому я ничего конкретного не изображая, давая зрителю шанс самому принимать участие в творческом процессе», - объясняет Василий Ленивкин.

Великолучане и гости города могут ознакомиться с выставкой художника до конца июня.