На спектакль по пьесе Гоголя «Нос» приглашает псковичей сегодня театр «NOStos»

Псковский репертуарный театр «NOStos» приглашает жителей города на спектакль «Нос» по одноименной пьесе Николая Гоголя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, показ спектакля состоится на ул. Конная, уже сегодня, 3 июня, а также 8 числа. Начало в 19.00.
«Какие меры предприняты для устранения сего вопиющего недоразумения? - спросите вы. Мы, наимилостивейшие государи, руководствуясь словами почтенного Николая Васильевича, приняли самые надлежащие меры! Дабы не прослыть лжецами, приглашаем вас прийти и увидеть все собственными носами ... прошу прощения ... глазами», - отмечается в приглашении на спектакль.