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Культура

Надежда Валк представит свою новую книгу «Тартуский художник Иван Соколов. Жизнь и творчество» в печорской библиотеке

04.06.2018 08:24|ПсковКомментариев: 0

«Тартуский художник Иван Соколов. Жизнь и творчество». Так называется новая книга Надежды Катаевой-Валк, вышедшая в начале мая в Тарту на двух языках - русском и эстонском (Tartu kunstnik Ivan Sokolov. Elu ja looming).

Псковскому читателю имя автора известно по её воспоминаниям 2014 года  «Там, где я родилась», посвящённым деревне Прудище Печорского района.  Стоит напомнить, что истоки этой первой книги Н.А. Валк начинались в Пскове: на Четвёртых региональных краеведческих чтениях (октябрь 2013 г., школа №1) она прочла доклад «Два народа на одной земле: из истории взаимосвязей русских и сету», не вместившийся в регламент конференции. Познакомившись с материалом, я предложила Надежде Алексеевне опубликовать его в очередном номере альманаха «Псковский летописец», однако он  стремительно обрастал новыми воспоминаниями и фотографиями и уже «тянул» на отдельную книгу, что я и заметила автору.

Надежда тогда  призналась, что таит эту идею в своей душе. Вышедшая в 2014 году в Тарту автобиографическая повесть Катаевой-Валк «Там, где я родилась» имела колоссальный и вполне заслуженный успех и в Эстонии, и в России, на Псковской земле: многолюдные презентации прошли в Тарту и Таллине, Печорах (в Центральной районной библиотеке) и Пскове (на книжном форуме «Русский Запад»). Книга стала лауреатом литературной премии Фонда «Капитал культуры Эстонии» (Eesti Kultuurkapital) и в 2015 году этот Фонд профинансировал второе издание книги на русском и эстонском языках. Особенно ценным и неожиданным и для автора оказалось то, что книга собрала и объединила земляков в Тарту и Таллине (и 2-е издание уже  было дополнено предоставленными ими фотографиями и фактами), Печорах. Книга всколыхнула память односельчан, спустя долгие годы собрала их вместе. А Николая Иванова вдохновила на издание своих воспоминаний «Детство, которого не было» (Тарту, 2016; редактор - Надежда Валк) - о довоенном и военном, в оккупированной новгородской деревне, детстве…

Но вернусь к новой книге Надежды Валк. Русский человек Иван Соколов,  родившийся в 1884 г. в Дерпте Лифляндской губернии Российской империи (за жизнь Соколова название города менялось трижды: Дерпт - Юрьев - Тарту) и посвятивший всё своё творчество родному городу, исторически связанному с двумя культурами, до появления в свете этой монографии, был  незаслуженно забыт. Надежде за короткое время (4 года!) удалось сделать то, чего иным не удаётся за целую жизнь: отыскать в архивах, музеях Эстонии, частных собраниях, без малого, почти всё богатейшее наследие художника, - 653 его работы, - и составить его каталог. Кроме того, возросшему за эти четыре года интересу к творчеству Ивана Александровича Соколова мы опять же обязаны Надежде Валк: по её инициативе в июне 2014 г. в предместье Тарту (Луунья) была организована выставка работ Ивана Соколова из частных собраний, - поддержку и помощь в этом, как и в подготовке книги к печати, ей оказывали родные художника, прежде всего 90-летняя дочь Фаина Муромцева, внуки и правнуки. 

И.А. Соколов бывал в Печорах и Лаврах и именно лавровскому его «земляку» и другу, художнику и искусствоведу Николаю Яснецкому, обосновавшемуся в Тарту, суждено было сохранить бóльшую часть его работ, которые он переплёл в два альбома и передал в Национальный архив Эстонии. Достаточно страниц книги посвящено и Яснецкому, потому и в этом отношении она интересна для псковских краеведов.

Мне особо хочется поделиться тем, как была принята эта книга общественностью Тарту.  Ещё в январе, когда я гостила у Надежды и редактировала эту книгу, я дала слово приехать на презентацию. Первое представление «Тартуского художника Ивана Соколова» состоялось 2 мая, как скромно сообщила мне Н.А., «в узком кругу» 75 человек… Я смогла приехать лишь на второе и третье представления - 7 и 8 мая.  С 7 по 12 мая в  Тарту проходил традиционный Международный литературный фестиваль «Прима Виста», в ходе которого и были запланированы встречи с Надеждой  Валк. Мне довелось посетить почти все мероприятия фестиваля и «по  полной» насладиться его атмосферой и отдохнуть душой, однако не буду отступать от темы. 7 мая в Доме Литературы  на литературно-музыкальном  вечере «Что нас ждёт впереди…», в отделении «Проза»,  Н.А. 20 минут читала выдержки из своей новой книги. Что меня поразило уже в самом  начале вечера – предложение ведущей: выступающим говорить на том языке,  который им удобен. И надо заметить, что чаще звучала русская речь и русские песни – Олега Митяева (с песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» и начался вечер), Михаила Танича, Евгения Долматовского, Булата Окуджавы, романсы…  Стихи эстонских авторов тут же переводились на русский. Атмосфера была дружеской, задушевной,  лиричной – домашней… 

8 мая в Научной библиотеке Тартуского университета была уже часовая встреча («Час прозы») с автором книги о русском художнике. Присутствовала, кроме меня, и псковская «группа поддержки»: печерянка  Наталья Плинер; Денис  Новотроицкий, заместитель Главы Лавровской  волости, и «наши тартусцы» Зоя Кузнецова (Лавры – её родина) и Людмила Месропян, как и все перечисленные, принимавшая участие в прошлогодних Седьмых Псковских Международных краеведческих чтениях, так что у меня  была возможность за время фестиваля передать всем им (и Эльмету Неуманну на его концерте) 1-й том сборника  этой конференции. 

Зал был полон – как и на презентации 2 мая, присутствовала Фаина Ивановна Муромцева с двумя дочерьми (дочь и внучки художника), вдова Николая Яснецкого, художники, искусствоведы. Все присутствующие единодушно отметили кропотливую, посильную лишь настойчивому, увлечённому  человеку работу  Надежды Валк. Поразила и тематически точная концовка презентации – песня Булата Окуджавы «Живописцы, окуните ваши кисти…», которую исполнила Людмила Месропян.

Закончить мне хочется словами писателя Петра Алешковского (к слову: участника Изборской археологической экспедиции В.В. Седова) -  на встрече с ним в Научной библиотеке 8 мая и его лекции в Тартуском университете

9 мая я присутствовала, –  которые справедливо отражают реалии нашего времени: « Культура, искусство… Культурный обмен – то, что может спасти нас от того, чего все мы не хотим».

И – главное: 6 июня Надежда Валк представит свою новую книгу «Тартуский художник Иван Соколов. Жизнь и творчество» в Печорской Центральной районной библиотеке.              

Тамара Вересова, член Союза писателей и Союза журналистов России

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Источник: Псковская Лента Новостей
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