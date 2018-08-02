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Культура

Великолукская и новгородская библиотеки будут реализовывать проект «От Малого до Великого: Малая Вишера - Великие Луки»

03.08.2018 08:54|ПсковКомментариев: 0

2 августа с  деловым визитом Центральную городскую библиотеку им. М. И. Семевского посетили коллеги из города Малая Вишера Новгородской области - директор  Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина Татьяна Яковлева, заместитель директора Любовь Ефимова во главе с председателем комитета культуры Натальей Ефимовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Так исторически сложилось, что библиотеки двух городов расположились в зданиях бывших  кинотеатров.  Гостей интересовало, как можно трансформировать  кинотеатр в библиотечное пространство. За чашкой чая состоялся обмен профессиональным опытом и были обсуждены планы дальнейшего сотрудничества. В процессе обсуждения родился проект «От Малого до Великого: Малая Вишера – Великие Луки».

Источник: Псковская Лента Новостей
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