Культура

Андеграундное сообщество «Hellblock 13» проведет благотворительный концерт в Великих Луках

11 августа андеграундное сообщество «Hellblock 13» третий год подряд проведет благотворительный концерт в поддержку приюта для бездомных животных Великих Лук «Милый». Все собранные средства будут направлены на благоустройство приюта, необходимые медикаменты и корма.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, старт концерта намечен на 19.00. Мероприятие состоится в зале на переулке Богдановский, 14. Великолучанам и гостям города обещают много музыки и хорошего настроения.

Вход на музыкальное шоу - от 100 рублей.