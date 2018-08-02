Культура

В новгородской берестяной грамоте впервые встретилось псковское слово «зобница»

В одной из средневековых берестяных грамот, найденных на новгородской земле в полевом сезоне 2018 года, ученые обнаружили слово «зобница», сообщили в понедельник «Интерфаксу» в Новгородском госмузее-заповеднике (ГМЗ). «Название этой древней псковской меры сыпучих тел впервые встретилось в новгородских текстах», - отметили в ГМЗ.

Зобница соответствовала лубочному лукошку. В среднем была равна, вероятно, четырем четверикам. Эта хлебная мера в средневековом Пскове известна по летописям с 1314 года. В одной из псковских летописей под 1434 годом сказано, что зобница ржи стоила 9 денег, а в другой, что 13 зобниц давали на полтину. Зобница была в два раза больше новгородского коробья. В XVI веке зобница могла весить до 10 пудов муки.

Также найденные в этом сезоне берестяные грамоты содержали совершенно новые для ученых и крайне редкие древние имена. «В нынешнем сезоне в историческом центре Великого Новгорода обнаружены восемь грамот XII-XIV веков: шесть - на Троицком раскопе, одна - на Знаменском и еще одна - на раскопе "Дубошин-2". Кроме этого, одна грамота была найдена в Старой Руссе. По информации члена-корреспондента РАН Алексея Гиппиуса, изучившего эти "послания из прошлого", в текстах грамот были новые и крайне необычные для нашего времени древнерусские имена - такие, как мужские Одважив, Негодорог, Пошка, Лутьян и Местак, женское Рощена, а также Суботка, которое могло принадлежать как мужчине, так и женщине», - сказал собеседник агентства.

Изучение уже найденных грамот и археологические раскопки в Великом Новгороде и Старой Руссе продолжаются.