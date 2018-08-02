Культура

Великолукский хор «Россияне» принял участие в торжестве в честь первого салюта в годы Великой Отечественной войны

Великолучане приняли участие в торжестве, посвященном 75-летию первого военного салюта, которое состоялось 4 августа в Ржевском районе Тверской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском комитете культуры, мероприятие состоялось в местном музее Победы.

Почетным гостем от города Великие Луки стал Народный коллектив женский хор «Россияне» под руководством Виктор Матвеева. В финале мероприятия в ознаменование 75-летия первого салюта военнослужащие произвели залпы из стрелкового оружия, отдав дань памяти этому событию.

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