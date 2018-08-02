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Культура

В Великих Луках обновляют фасад центральной библиотеки

07.08.2018 11:05|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках ремонтируют фасад центральной библиотеки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, к 205-летию центральной городской библиотеки им. Семевского начались покрасочные работы здания. Деньги на реконструкцию выделила администрация города. 

Как отметила директор учреждения Галина Ковалева, было принято решение сохранить историческую цветовую гамму. «Мы стараемся сохранять белый, розовый цвет библиотеки», - пояснила она, добавив, что в ремонтных работах задействовано шесть человек.

Покраску здания планируется завершить к 25 августа.

Теги: #великие луки #библиотека #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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