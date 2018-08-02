Культура

Открытие выставки «Далекое и близкое» Александра Стягликова состоится в Печорах

10 августа в 14.00 Музей истории города Печоры приглашает на открытие персональной выставки художника Александра Стягликова «Далекое и близкое».

Основа экспозиции - изображения Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря и виды окрестностей города Печоры. На выставке также будут представлены пейзажи, в которых автор передает красоту родной природы в разные времена года . Всего около 20 работ.



Александр Стягликов - художник-пейзажист, проживает в городе Печоры с 1974 года. Его работы имеются в отечественных и зарубежных частных коллекциях.



Выставка пройдет в рамках праздничных мероприятий, посвященных освобождению города и Печорского района от немецко-фашистских захватчиков.



Выставка будет проходить по адресу: ул. Международная, д. 6.

Телефон для справок: 8(81148)2-30-77.