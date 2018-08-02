Культура

Великолучане стали участниками этнофестиваля «Gosti» в латвийском Резекне

Великолучане стали участниками IX Международного этнофестиваля «Gosti», который состоялся с 3 по 5 августа в городе Резекне (Латвийская Республика).

Фестиваль проходит раз в два года и собирает под своими флагами представителей фольклорных групп разных стран. Через народную музыку, танцы и ритуалы он помогает раскрыть и более обширно показать ценности этнической культуры национальных меньшинств, живущих в Резекне, Латгалии и других местах Латвии.

Представителями из города Великие Луки были Образцовый хореографический коллектив «Жемчужина» и Образцовый коллектив мажореток «Золотые погоны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета культуры.

Коллективы приняли участие в программе и на высоком уровне представили Россию и Великие Луки. Все зрители с особой теплотой приняли участников фестиваля, в финале программы все участники прошли в едином шествии.