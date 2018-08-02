Культура

Новую программу представит в «Михайловском» народный артист России Олег Погудин

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» 17 августа даст концерт народный артист России Олег Погудин. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это выступление - одно из тех, которые певец готовит в рамках просветительского проекта «Русскому гению», удостоенного президентского гранта. Помимо пушкинского «Михайловского» концерты запланированы и в других литературных музеях-заповедниках: в частности, в некрасовской Карабихе и в Пятигорске, у Лермонтова.

Фото из официальной группы певца в социальной сети

Сам Погудин подчеркивает, что «привязка» к музеям-усадьбам - это обязательное условие, для того чтобы начать работу, «…но если сбудется всё то, о чем я мечтаю, эти программы войдут и в мой постоянный репертуар», - цитирует певца «Российская газета». Артист оговаривает, что на концертах вне музейного пространства придется «…уже иными театральными методами воссоздавать сам дух мест русских гениев. Дух, который - когда мы будем выступать в усадьбах - станет работать на мысль программ и расширять культурное воздействие этого проекта… Для меня бесконечно важно, чтобы люди приезжали в литературные музеи-заповедники из разных мест. Я счастлив, что слушатели у меня есть, и они меня любят. И аудитория у меня довольно широкая. Пусть приезжают сами, с детьми, с внуками. Приезжают, чтобы эта линия любви к родной природе, к бытовой культуре, которую оставили нам наши предки, - чтобы она оставалась. И, конечно, к нашей замечательной классической литературе - тоже», - отмечает Олег Погудин.

Новая программа, которую певец представит в «Михайловском», называется «…И снились милые черты». Возрастное ограничение для аудитории - 6+, уточнили в музее.

Напомним, что жизнь и творчество выдающегося российского исполнителя тесно связано с псковским «Михайловским». По сути «русская карьера» Олега Погудина и началась в «Михайловском», двадцать с лишним лет назад, когда в феврале 1995 года он приехал сюда впервые. С тех пор певец бывал в музее много раз: как с выступлениями, так и на отдыхе. Он презентовал в Святогорье программы из произведений Пушкина и его современников, Булата Окуджавы, Александра Вертинского, из песен военных лет; выступал в музее в дни различных праздников и «без повода»; в дни Пушкинских праздников поэзии он не только пел здесь, но и участвовал в проекте «Заветная лира», когда в течение нескольких лет подряд в аудиостудии на Острове Уединения в мемориальной усадьбе Михайловское в режиме on line шли записи фрагментов из произведений Пушкина. В нынешнем году Олег Погудин уже выступал в «Михайловском» - в день рождения музея, 17 марта.