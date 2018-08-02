Культура

В Изборске открылась выставка «У льна-долгунца два лица: семя на племя, а нить на ткань»

Музей-заповедник «Изборск» приглашает на выставку, посвященную истории льноводства в Псковском крае.

Экспозиция открылась во внутреннем дворике дома купца Белянина (ул. Печорская, 39).

На территории, занимаемой ныне Псковской областью, волокнистые культуры выращивали с глубокой древности, возможно, еще до заселения ее славянами. В последующие столетия льноводство стало одной из важнейших отраслей крестьянского хозяйства в крае и временами составляло наиболее значительную отрасль всей его экономики.

На выставке представлены экспонаты из фонда музея, предназначенные для выращивания и обработки льна: коса, драчка, мялка, механическая льновеялка, трепало, карза, самопрялка, мотовило, вьюшка, скально и другие, а также фотоматериалы с пояснениями.

Экспозиция открыта с 9.00 до 18.00.

Справки по телефону: 8 (81148) 96-602.