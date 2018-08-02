Культура

Проблему финансирования домов культуры подняли на «круглом столе» в Общественной приемной Михаила Ведерникова

Сегодня в Общественной приемной Михаила Ведерникова прошел «круглый стол» на тему «Приоритеты развития и проблемы муниципальной культуры», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор Псковского областного центра народного творчества Лариса Федорова подняла главный вопрос - о финансировании всех культурно-развлекательных центров Псковской области. По ее словам, наступает новый этап деятельности клубов, изменился формат работы. «Главная задача для домов культуры теперь не развлекательный контент, а информирование и патриотическое воспитание. Главная проблема районов - это отсутствие общей сети культурно-развлекательных центров. Теперь наши заведения ставят перед собой задачу гармоничного развития личности. Надо объединить все культурные общества для обеспечения познавательной миссии»,- уверена Лариса Федорова.

Как отмечалось в ходе «круглого стола», в области насчитывается 400 клубов досуга, 341 из них в селе. В области работает всего 1012 профессионалов.

За год было проведено 52130 культурно-развлекательных мероприятий и только 16 000 были на платной основе. Около 800 творческих коллективов находятся в культурно-развлекательных клубах.