Культура

Директор Псковской областной библиотеки считает необходимым создание единого информационного библиотечного пространства

Директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова считает необходимым создание единого информационного библиотечного пространства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила на «круглом столе» на тему «Приоритеты развития и проблемы муниципальной культуры».

«Я предлагаю возобновить программу по поддержке библиотек в Псковской области и увеличить расходы на это», - добавила она. По словам Веры Павловой, сейчас разрабатывается новая концепция развития библиотек Псковской области, большое внимание уделяется развитию заинтересованности людей в чтении. Основополагающей составляющей новой концепции, рассказала она, также является модернизация и техническое переоснащение.

Прозвучала идея возрождения конкурса «Лучший библиотекарь», что будет мотивировать специалистов и повышать качество работы.