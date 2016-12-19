Юных псковичей познакомили с «Легендами старого Изборска»

22 декабря в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василева состоялось заседание клуба «Юный краелюб». Темой очередного заседания был пригород Пскова - Изборск, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На заседании присутствовал почетный гость - Надежда Вальнер, директор департамента информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета, кандидат социологических наук, автор серии первых детских книг о городе Пскове, а также двуязычной (текст на русском и английском языке), содержательной, красочной, великолепно иллюстрированной книги «Легенды старого Изборска».

Началось заседание с показа мультимедийной презентации о Старом Изборске, подготовленной сотрудником библиотеки Ларисой Лобановой. Члены клуба - учащиеся 3-го класса СОШ № 2, приняли активное участие в просмотре, сопровождая слайды чтением стихов, посвящённых Изборску и отвечая на вопросы ведущей.

Ребята узнали «откуда есть пошла русская земля», и как, согласно «Повести временных лет», призвали варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора править тремя городовыми областями: Рюрика – в Новгороде, Синеуса – Белоозере, а Трувора – в Изборске.

Юные краелюбы узнали, что представляло собой Труворово городище, где находится Труворов крест, а также как была построена в XIV веке Изборская крепость на Журавлиной (Жеравьей) горе, которую враги назвали «железным» градом.

После, члены клуба и их родители с большим интересом слушали Надежду Вальнер, которая познакомила со своей книгой «Легенды старого Изборска», повествующей о жизни наших далёких предков славян-кривичей в языческие времена. Благодаря интересному рассказу Н.Вальнер, ребята смогли воочию прикоснуться к бесценному сокровищу тысячелетней истории, уникальным древним памятникам и красоте родной природы; ведь в легендах и сказаниях древних славян – дух ушедших эпох, поражающих величием и навевающих воспоминания о событиях давно минувших лет.

В завершении заседания все юные краелюбы получили книгу Н.Вальнер «Легенды старого Изборска» и маленькие блокноты с видами Пскова, и договорились о новых авторских встречах с Надеждой Анатольевной в клубе «Юный краелюб».

Ребята смогли в течение заседания ознакомиться с выставкой книг «Изборск – железный и прекрасный град».

Источник: Псковская Лента Новостей