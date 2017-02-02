В Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области открывается выставка «На страже Родины»

В Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области открывается выставка, посвященная воинским частям Островского гарнизона. Это период с 30-х годов прошлого века и по сегодняшний день.

«Мы располагаем материалами о воинских частях, что дислоцировались в Острове до 1917 года. Но это очень объемный материал, поэтому мы решили сейчас представить только то, что касается 23 февраля, Дня Красной Армии, ныне праздника Дня защитника Отечества. Экспонаты рассказывают о воинских частях, расквартированных в Острове-3, на Крестах, аэродром Веретье, пограничниках, которые были здесь в 20-30-е годы», - рассказал Псковской Ленте Новостей директор учреждения Петр Гринчук.

«Выставка называется «На страже Родины», - сообщила старший научный сотрудник музея Ирина Никифорова. - Остров практически всегда был пограничным городом, даже когда граница проходила далеко от города. Но все равно в нем базировались воинские части и размещались гарнизоны. На этой выставке попытались показать именно эту часть истории Острова».

Экспозиция начинается с рассказа о начале 30-х годов, когда здесь базировался 10-й Островский пограничный отряд. «У нас есть фотографии этого периода. Но поскольку развернута отдельная выставка, посвященная пограничникам, то здесь выставлена одна фотография, на которой запечатлены военнослужащие этого подразделения. В 30-е годы был построен военный городок, нынешний Остров-3. В нем базировалась 163-я мотострелковая дивизия. В экспозиции представлены фотографии артиллеристов из этой дивизии (365-й артиллерийский полк). В этот период совсем рядом с городом проходит граница, начинается ее укрепление, эти укрепления всем известны как линия обороны Сталина. В экспозиции выставлены материалы, связанные с этими укреплениями», - пояснила И.Никифорова.

После окончания Великой Отечественной войны на территории Островского района базировались разнообразные воинские части, разные рода войск. В частности, здесь представлена авиация и те части, что дислоцировались на аэродроме Веретье. А также документы, связанные с этим родом войск. Представлены подлинные формуляры самолетов, которые были связаны с островской землей, бомбардировщика Ту-16 и Су-25, на последнем летал Герой России Тимур Апакидзе.

В экспозиции размещены образцы вооружения разных периодов, которые использовались и используются для защиты рубежей нашей страны. Значительная часть экспозиции посвящена гарнизону Острова-3, где стояли разные воинские формирования: танковые, воздушно-десантные, инженерные. «Отдельно у нас представлена воинская часть ПВО, которая до сих пор несет службу. В экспозиции выставлена и посвященная этой теме литература, размещены три текста военной присяги: два текста советского периода (1940 года и послевоенного периода), и совсем короткая присяга сегодняшнего дня», - заключила сотрудник музея.

Источник: Псковская Лента Новостей