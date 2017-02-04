Исторические чтения, посвященные памяти Михаила Семевского, прошли в Великих Луках

9 февраля в Великих Луках состоялись Исторические чтения, посвященные памяти первого Почетного гражданина города Михаила Ивановича Семевского. Мероприятие проходило в конференц-зале Центральной городской библиотеки, которая носит его имя.

Организаторами конференции выступили комитет культуры администрации города Великие Луки, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия, Великолукское городское краеведческое общество, Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского. Как сообщил Псковской Ленте Новостей член оргкомитета Дмитрий Белюков, участников чтений приветствовала заместитель главы городской администрации Ирина Бушенкова, которая отметила непреходящую ценность наследия известного историка и краеведа, благотворителя, издателя исторического журнала «Русская старина», а также те усилия, которые предпринимаются в городе для сохранения и популяризации имени первого Почетного гражданина Великих Лук. В чтениях участвовали Почетные граждане города Алексей Мигров, Валентин Афанасьев, Станислав Столяров и Владимир Орлов.

В ходе чтений обсуждались биография и творческое наследие Михаила Семевского, благотворительная деятельность известного земляка, популяризация его имени, краеведческие традиции Великолукского края, история Великолукского городского краеведческого общества. Всего прозвучало 15 докладов исследователей из Великих Лук, Пскова и Новоржева.

Напомним, что Михаил Семевский родился 4 (16) января 1837 г. в селе Федорцево Великолукского уезда Псковской губернии. Известен как автор исторических трудов «Царица Прасковья» (1861 г.), цикла очерков о политическом следствии времён Петра «Слово и дело» (1861, 1862 гг.), «Императрица Екатерина I и семейство Монсов» и другие. С 1870 г. стал издавать ежемесячный исторический журнал «Русская Старина». Особенное значение М.И. Семевский придавал запискам, воспоминаниям, дневникам, автобиографиям (т.е. документам личного происхождения). По богатству и ценности материала «Русская Старина», бесспорно, занимает первое место среди российских исторических журналов XIX в.

Именно Семевский первым обратился к собиранию документальных материалов по истории русского освободительного движения, в частности - к материалам декабристов, петрашевцев и другим документам «новейшей» истории, без которых в настоящее время не мыслится никакое историческое исследование событий XIX в.

М.И. Семевскому удалось сделать блестящую карьеру государственного чиновника. Он вышел в отставку в чине тайного советника (1882 г.). Многие годы служил помощником статс-секретаря Государственного Совета. С 1877 по 1892 гг. он был гласным Санкт-Петербургской Городской Думы, членом училищной комиссии и товарищем (заместителем) городского головы Санкт-Петербурга (1883-1885 гг.). М.И. Семевский был членом многих ученых обществ, в частности Императорского географического общества по отделению этнографии, Императорского исторического общества, Санкт-Петербургского педагогического общества, Археографической комиссии и шести региональных подразделений. Много уделял внимания просветительству, чтению публичных лекции по истории. Во время одной из таких поездок в Кронштадт М.И. Семевский серьёзно простудился и умер 9 марта 1892 года в возрасте 55 лет.

Велико наследие М.И. Семевского и для Великих Лук. Его имя по праву занимает первое место в галерее великолукских краеведов конца XIX столетия. «Историко-этнографические заметки о Великих Луках и Великолукском уезде» М.И. Семевского, опубликованные в 1857 г., стали первым учебником в изучении прошлого родного края для будущих поколений историков и краеведов.

Благодаря усилиям Михаила Ивановича и его брата Александра Ивановича в Великих Луках в 1877 г. открывается Реальное училище, Большую помощь М.И. Семевский оказал городской думе по сохранению в Великих Луках Окружного суда. Будучи почетным попечителем Реального училища, М.И. Семевский и его братья систематически заботились о пополнении библиотеки училища новыми книгами. Заботясь о развитии образования для девочек, Михаил Иванович пожертвовал женской прогимназии 200 рублей на содержания двух классных надзирательниц в течение одно года. Кроме того, Михаил Иванович основал «Общество пособия бедным учащимся в г. Великие Луки и его уезде», которое ежегодно платило стипендии десяти нуждающимся реалистам, помогал устраивать судьбы талантливых выпускников Великолукского реального училища.

2 февраля 1884 г. поступило высочайшее распоряжение о присвоении тайному советнику М.И. Семевскому звания Почетного гражданина города Великие Луки за труды «на пользу городу и просвещению».

В марте 1992 г. в городе на Ловати были проведены первые исторические чтения, посвященные именитому земляку. По результатам чтений было принято решение возродить Великолукское городское краеведческое общество (создано в ноябре 1992 г.), добиваться присвоения Центральной городской библиотеки имени Почетного гражданина Великих Лук (присвоено в феврале 1993 г.). В 1995 г. на здании библиотеки была установлена мемориальная доска. ЦГБ имени М.И. Семевского является центром краеведческой работы в городе.

Имя Семевского, его жизнь и деятельность многие годы будут оставаться в центре внимания исследователей.

Источник: Псковская Лента Новостей