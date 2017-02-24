Седьмые Псковские региональные краеведческие чтения пройдут 13-15 октября

Седьмые Псковские региональные краеведческие чтения пройдут 13-15 октября на базе факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ (г. Псков, ул. Советская, д. 21), расположенного в здании бывшей Духовной семинарии, в которой учился, затем преподавал и принял постриг будущий Патриарх Московский и всея Руси Тихон, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковского регионального отделения СКР, член Совета Союза краеведов России Тамара Вересова.

По ее словам, на днях состоялось первое заседание оргкомитета по проведению очередной региональной краеведческой конференции. Поскольку Седьмые Псковские краеведческие чтения проводятся на базе факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ, оргкомитет собрался на кафедре географии данного факультета. «Мы обсудили и подготовку, и непосредственно ход конференции, её тематику, культурную программу; «отобрали» аудитории для занятия секций, рассмотрели все нюансы приёма участников», - рассказала Тамара Вересова.

По традиции, Чтения пройдут в октябре и будут посвящены тем историческим личностям, кто внёс значительный вклад в историю нашего края, России. «А таковых немало, но мы, по сложившемуся в стране обычаю, выбрали «круглые даты» и добавили к ним выдающихся географов, имеющих непосредственное отношение к Псковской земле. В этом году они оказались связанными с судьбами Ф.П. Врангеля (220 лет со дня рождения одного из учредителей Русского Географического общества), А. С. Пушкина (200 лет первому приезду его в Михайловское и 180 лет со времени кончины), Ю.М. Шокальского, вице-президента и почётного председателя Русского Географического общества; климатолога А.А. Каминского (155 лет со дня рождения). Речь пойдёт и о В.Н. Татищеве-географе. Кроме того, в октябре с.г. исполняется 145 лет со дня рождения Николая Лохова, псковского гимназиста, петербургского студента, флорентийского художника, - имя его для местного и российского краеведения открыто совсем недавно и торжественные мероприятия в его честь пройдут в Пскове 15 и 16 августа, когда ожидаются гости из Милана (Италия), однако и на конференции его имя прозвучит», - сообщила председатель Псковского регионального отделения СКР.

«На повестке» экономической политики страны стоит вопрос возрождения Северного Морского пути, а среди его участников числятся и псковичи.

В этом году ещё одна знаменательная дата - 100-летие возрождения Патриаршества и восшествия на Патриарший престол Тихона Беллавина, и этому будет посвящена отдельная секция. «В связи с этим среди поступивших заявок одну хочется назвать - Татьяны Шор (Тарту), - «Автографы Патриарха Тихона в фондах Исторического архива Эстонии». Надо сказать, из Эстонии (Таллин, Тарту, Нарва, Пайде) и Латвии (Рига) уже подано 10 заявок. Следует отметить и предстоящий доклад Игоря Новикова, постоянного нашего гостя из Челябинска, - «Государственная деятельность братьев В.Н. и И.Н. Татищевых на Южном Урале», и если имя Василия Никитича Татищева нам более-менее известно (простите!), то его брата Ивана, тоже родившегося в селе Боредки Островского уезда, мало кому знакомо, а он, оказывается, служил в Челябинске воеводою», - отметила Тамара Вересова.

Поступили заявки из Оренбурга, Орла, Владимира, Петербурга и Москвы. «И, хотя мы за числом не гонимся, надеюсь, предстоящие Чтения во многом превзойдут Шестые, собравшие в Печорах более 100 человек и значительно пополнившие копилку наших знаний о своей малой родине. Надеюсь я и на то, что на этом краеведческом форуме исполнится, наконец, «моё заветное желание», - на карте области отыщется точка, обозначающая родину Василия Никитича Татищева, основоположника исторической и географической наук.

На сегодняшний день оргкомитет разослал более 150 приглашений - в основном тем, кто участвовал в наших конференциях, поэтому я обращаюсь к пользователям Псковской Ленты Новостей - читайте Информационное письмо, выбирайте свою тему (принимаем доклады, основанные на архивных и историко-литературных материалах, с обязательным указанием источников) и … ждём заявок!» - заключила Тамара Вересова.

Заявки на участие с указанием полных персональных данных (Ф.И.О., учёная степень, звание, должность, место работы, контактные телефон и адрес) принимаются до 1 июля 2017 г. по адресам: veresovatv@mail.ru (Вересова Т.В.); brazelon@yandex.ru (Теренина Н.К.). Справки по телефонам: 8-911-394-36-89 (Вересова Тамара Васильевна, председатель Псковского регионального отделения СКР); 8-911-351-16-10 и 8 (8112)-72-32-89 (Теренина Наталья Константиновна, доцент Кафедры географии ПсковГУ).

Тематика докладов:

1. Имя в истории края, России.

2. Малоизвестные страницы истории Псковской земли.

3. Географическое краеведение: исследование природы, населения, хозяйства.

4. Церковное краеведение (Посвящается 100-летию восшествия на патриарший престол Тихона Беллавина).

5. История и современная деятельность краеведческих сообществ.

Материалы Чтений будут опубликованы отдельным сборником.

Проезд и проживание за счет участников Чтений, экскурсионную программу обеспечивает принимающая сторона.

Источник: Псковская Лента Новостей