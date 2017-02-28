Сегодня: Суббота, 11 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Участки на берегу реки Великой Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Беспрецедентная акция в ЖК «Видный» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Вышла в свет книга «Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог»

Вышла в свет книга «Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог»

Вышла в свет книга Александра Павлова «Из Петербурга в Псков в эпоху до железных дорог», продолжающая традицию русских дорожников 19 века. Это научное издание, рассчитанное на...8



Подвигу женщин на войне посвятили очередную выставку в Военно-историческом музее Псковской области

11.03.2017 12:50 ПЛН, Псков

С 9 по 31 марта в Военно-историческом музее Псковской области (Остров, ул. К. Либнехта, д. 7а) открыта выставка фотографий «Женщина на войне». Экспозиция посвящена жизни женщин в период оккупации, подвигу островичек - участниц войны, женщин-бойцов, освобождавших Остров, и женщин-разминеров.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте сражались от 800 тысяч до 1 млн женщин, 80 тысяч из них были советскими офицерами. Женщины непосредственно участвовали в рейдах разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов, были санинструкторами, связистками, зенитчицами, снайперами, пулеметчицами, водителями автомобилей и танков, летчицами.
 
 
Больше всего на фронтах Великой Отечественной войны было женщин-медиков. Из общего числа врачей в Красной Армии - 41% были женщины, среди хирургов их насчитывалось 43,5%.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Loading...


Голосование

Надо ли ужесточать наказание за нарушение псковичами правил содержания собак?













Календарь

«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31