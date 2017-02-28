Подвигу женщин на войне посвятили очередную выставку в Военно-историческом музее Псковской области

С 9 по 31 марта в Военно-историческом музее Псковской области (Остров, ул. К. Либнехта, д. 7а) открыта выставка фотографий «Женщина на войне». Экспозиция посвящена жизни женщин в период оккупации, подвигу островичек - участниц войны, женщин-бойцов, освобождавших Остров, и женщин-разминеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Информационном туристском центре Псковской области, Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте сражались от 800 тысяч до 1 млн женщин, 80 тысяч из них были советскими офицерами. Женщины непосредственно участвовали в рейдах разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов, были санинструкторами, связистками, зенитчицами, снайперами, пулеметчицами, водителями автомобилей и танков, летчицами.

Больше всего на фронтах Великой Отечественной войны было женщин-медиков. Из общего числа врачей в Красной Армии - 41% были женщины, среди хирургов их насчитывалось 43,5%.

Источник: Псковская Лента Новостей