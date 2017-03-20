Выставка, посвященная 435-летию героической обороны Пскова, откроется 24 марта

24 марта в 15.00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника откроется выставка «Память о великой осаде», посвященная 435-летию героической обороны Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

4 февраля исполнилось 435 лет со дня снятия осады Пскова. Эта осада была кульминацией Ливонской войны, которую начал в 1558 году царь Иван Грозный за выход к Балтийскому морю. Русским войскам на первом этапе сопутствовал успех, однако вступление Литвы, Швеции и Дании в войну изменили ее ход. Усугубило дело образование путем унии между Литвой и Польшей нового мощного государства в Европе – Речи Посполитой. Эта могучая держава вступила в войну и стала всерьез угрожать не только русским позициям в Ливонии, но и перешла к широкомасштабным действиям в самой России. В 1581 году был предпринят самый крупный поход, целью которого был захват Пскова. Именно под Псковом тогда решалась судьба России. Псковичи своим мужеством и отвагой сдержали натиск 50 тысячного войска. Неприступность Пскова вынудила короля Речи Посполитой пойти на переговоры и заключить ЯМ-Запольский мир, по которому Россия смогла вернуть большинство утраченных русских городов. Эти события отложили серьёзный отпечаток в умах и сердцах людей. Еще современники воспели подвиг земляков в литературе и иконописи, их потомки не остались в долгу: на протяжении веков писались картины, романы, ставились памятники в честь стойкости, проявленной защитниками Пскова в 1581-1582 годах.

На выставке, которая откроется 24 марта по адресу: ул. Некрасова, д.7 в фойе второго этажа, будут представлены предметы, найденные в ходе археологических работ на месте самых ожесточенных боев 1581 года, оружие XVI века из фондов музея, а также произведения искусства и литературы, посвящённые героической обороне.

Выставка пройдет с 24 марта по 9 мая. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей