В Великих Луках пройдут Дни литературного краеведения

С 13 по 20 октября в Великих Луках пройдут Дни литературного краеведения «Как слово наше отзовется…», посвященные жизни и творчеству писателя, лауреата Ленинской премии Ивана Васильева. В произведениях Ивана Васильева подкупает непримиримость в борьбе со злом, простота и мудрость, умение владеть словом, тонкое знание природы, теплота и душевность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

Его детские книжки очень просты и доступны по содержанию. Рассказывают о цветах, птицах, о временах года, о людях добрых, трудолюбивых, о тихих озерах и лесных тропинках. Эти лирические рассказы и зарисовки у каждого тепло отзываются в душе.

Источник: Псковская Лента Новостей