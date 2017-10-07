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В Великих Луках пройдут Дни литературного краеведения

11.10.2017 09:00 ПЛН, Псков

С 13 по 20 октября в Великих Луках пройдут Дни литературного краеведения «Как слово наше отзовется…», посвященные жизни и творчеству писателя, лауреата Ленинской премии Ивана Васильева.  В произведениях Ивана Васильева подкупает непримиримость в борьбе со злом, простота и мудрость, умение владеть словом, тонкое знание природы, теплота и душевность. Об этом Псковской Ленте Новостей  сообщили в Центральной городской библиотеке.

Его детские книжки очень просты и доступны по содержанию. Рассказывают о цветах, птицах, о временах года, о людях добрых, трудолюбивых, о тихих озерах и лесных тропинках. Эти лирические рассказы и зарисовки у каждого тепло отзываются в душе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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