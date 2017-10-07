Общество
Игорь Иванов: Большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое тарифное соглашение
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
С 13 по 20 октября в Великих Луках пройдут Дни литературного краеведения «Как слово наше отзовется…», посвященные жизни и творчеству писателя, лауреата Ленинской премии Ивана Васильева. В произведениях Ивана Васильева подкупает непримиримость в борьбе со злом, простота и мудрость, умение владеть словом, тонкое знание природы, теплота и душевность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.
Его детские книжки очень просты и доступны по содержанию. Рассказывают о цветах, птицах, о временах года, о людях добрых, трудолюбивых, о тихих озерах и лесных тропинках. Эти лирические рассказы и зарисовки у каждого тепло отзываются в душе.
Источник: Псковская Лента Новостей