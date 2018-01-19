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Коммунист, депутат гордумы Пскова Сергей Федоров может возглавить МКУ «Специализированная служба»

Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу, выдвинутый КПРФ, Сергей Федоров может возглавить МКУ «Специализированная служба».

Проект решения гордумы, в соответствии с которым его кандидатуру предлагается согласовать для назначения на данную должность, опубликован на официальном сайте муниципалитета. Проект решения внес глава администрации Пскова Александр Братчиков.

До настоящего времени предприятие в статусе и.о. возглавлял Василий Салопов.

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Напомним, Сергей Алексеевич Федоров начал трудовой путь слесарем по ремонту грузового автотранспорта в ООО «Политехник». Работал в Автохозяйстве УВД г. Пскова на различных должностях, начиная от слесаря до главного инженера. В 1996 году руководил автомобильной службой управления Федеральной службы налоговой полиции России. С 2004 года работал индивидуальным предпринимателем. В настоящее время секретарь Псковского горкома КПРФ.

В конце прошлого года участвовал в конкурсе на замещение должности сити-менеджера Пскова, но был отсеян из-за несоответствия квалификационным требованиям.