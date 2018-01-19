ЖКХ

Роспотребнадзор изменил сроки вывоза мусора из дворов

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил, меняющий правила вывоза мусора из дворов и расстояние от контейнерных площадок до жилых домов. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект новых правил.

По информации издания, в новых правил отмечается, что минимальное расстояние от домов до контейнерных площадок сокращается с 20 до 10 м. При этом максимальное количество самих контейнеров во дворах увеличивается с пяти до десяти, говорится в документе.

Действующего сейчас запрета на ночную работу мусоровывозящих компаний во дворах в проекте нет, вместо ежедневного вывоза в документе появилась норма «не более двух суток в теплое время года» (при среднесуточной температуре выше минус 5 градусов) и «не более пяти суток в холодное время года». При этом в труднодоступных, малочисленных и удаленных населенных пунктах, а также в регионах Арктической зоны допускается увеличение еще на пять суток.

Представитель Роспотребнадзора заявил изданию, что изменения разработаны в целях гармонизации с принятыми в декабре прошлого года поправками в федеральный закон «Об отходах».