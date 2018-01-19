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ЖКХ

Капремонт в 2017 году провели в 20 тыс. домах вместо 50 тыс.

23.01.2018 08:13|ПсковКомментариев: 11

В 2017 году капремонт был запланирован в 50 тыс. российских домов, но фактически состоялся только в 20 тыс. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в прошлом году надзорное ведомство впервые провело проверку в сфере капремонта по поручению президента Владимира Путина. Всего прокуроры в ходе инспекций выявили более 9 тыс. нарушений.

Кроме того, в результате проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 1,5 тыс. должностных и юридических лиц. Были возбуждены 62 уголовных дела о незаконной растрате средств или халатности региональных чиновников.

Сообщается, что некоторые управляющие компании (УК) не смогли вовремя организовать ремонт, собрать данные о техническом состоянии домов, соблюсти сроки устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях. Так, например, в Ханты-Мансийском автономном округе по вине УК жители многоквартирного дома отравились угарным газом. Причиной инцидента стала неисправность вытяжки и вентиляции.

Зампредседателя общественного совета при Минстрое РФ Игорь Шпектор отметил, что есть регионы, которые действительно сорвали выполнение планов капитального ремонта, например Тыва. Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина отметила, по итогам мониторинга работ по капремонту организация получила «неутешительные результаты».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 11Версия для печати
 

 
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