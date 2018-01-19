ЖКХ

Управляющим компаниям запретили иметь одинаковые наименования

Федеральным законом с 2018 года изменены лицензионные требования к управляющим компаниям, введен срок действия лицензии, сообщает портал ЕРЗ.

Теперь лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами становится срочной. Срок ее действия составляет 5 лет, по истечении которых действие лицензии может быть продлено. При этом ранее выданные лицензии также считаются срочными: их срок исчисляется с 11 января 2018 года.

Изменения коснулись и лицензионных требований. В частности, эти требования привели в соответствии с нормами ч. 4 ст. 1474 ГК РФ. Согласно им не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Поэтому теперь при рассмотрении заявления о выдачи лицензии лицензионная комиссия будет проверять в том числе и отсутствие схожести фирменного наименования с наименованиями действующих организаций у той управляющей компании, которая планирует получить лицензию. В случае совпадения фирменного наименования у действующих организаций, та из них, которая получила право вести предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами позже, до 11 июля 2018 года должна внести изменения в свои учредительные документы.

Напомним, что деятельность по управлению многоквартирными домами регламентирована нормами Жилищного кодекса РФ. С 1 января 2015 года для осуществления обслуживания многоквартирных жилых домов требуется лицензия. Такой документ выдается органом регионального государственного жилищного надзора и действует исключительно на территории того субъекта Российской Федерации, в котором он выдан.