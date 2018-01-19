ЖКХ

Псковичка добилась перерасчета оплаты услуг управляющей компании за содержание и ремонт жилья

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области помогли жительнице Пскова добиться перерасчета оплаты за содержание и ремонт жилого помещения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме, к активистам ОНФ обратилась жительница одного из многоквартирных домов по ул. Юбилейная областного центра с жалобой на действия управляющей компании. Женщина рассказала, что безрезультатно в течение года добивалась перерасчета оплаты за содержание и ремонт жилого помещения, выставленной управляющей компанией за несколько месяцев 2016 года по завышенным тарифам. Она выяснила, что в данный период времени эта управляющая компания не имела лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, а собранные с жильцов средства перевела на счет новой управляющей компании.

«Жительница дома рассказала нам, что у новой управляющей компании директор и главный бухгалтер являются теми же лицами, что и у прежней. По подсчетам жильцов, переплата по завышенным на 68% тарифам за несколько месяцев со всего дома составила около 50 тысяч рублей. Гражданка обратилась в госкомитет по строительному и жилищному надзору администрации региона с просьбой провести проверку. По итогам проверки незаконность удержаний по завышенному тарифу управляющей компанией, не имеющей на тот момент лицензии, подтвердилась. Нынешней управляющей компании было выдано предписание о перерасчете, однако предписание она в полной мере не исполняла», - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Эксперты Народного фронта помогли жительнице дома составить претензию в адрес руководителя управляющей компании, после чего перерасчет оплаты ей был произведен. Вопрос о перерасчете оплаты в отношении остальных жильцов данного дома остается у общественников на контроле.

«В настоящее время обращений, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг, в региональное отделение ОНФ поступает много. Граждане обеспокоены повышением тарифов, некорректными начислениями оплаты за потребленные коммунальные услуги управляющими компаниями, а также их качеством. Активисты Народного фронта уделяют особое внимание данной сфере. Деньги, полученные от пользователей услуг ЖКХ, не должны «растворяться» на счетах управляющих компаний», - резюмировал Григорий Турчин.