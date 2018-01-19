ЖКХ

В Пскове на закрытом полигоне ТБО проводится пересыпка верхнего слоя грунтом

На полигоне ТБО, который закрылся в Пскове с 1 января 2018 года, проводится пересыпка верхнего слоя грунтом. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов, отвечая на вопрос радиослушателя, который поинтересовался, когда на месте старой свалки появится горнолыжный спуск, о котором власти говорят уже несколько лет.

«Свалка с 1 января закрылась, и сегодня здесь осуществляется пересыпка грунтом верхнего слоя. Потом, согласно технологии, в течение двух лет происходит стабилизация объекта - «усадка» отходов, подсыпка и выравнивание слоя, чтобы не было провалов», - пояснил Андрей Лукьянов. За эти два года, по его словам, будет разработан проект рекультивации свалки, который, в частности, будет включать уплотнение грунта, изоляцию, сбор вырабатываемого газа, посев растительности и ряд других обязательных мер. «Решение о том, что будет делаться с этим объектом после рекультивации, будет принимать собственник - городская администрация», - отметил Андрей Лукьянов.

К идее оборудовать на месте старого городского полигона горнолыжный спуск он относится положительно. «Если правильно составить проект и спланировать этот участок как зону отдыха, почему нет?» - сказал гость студии, предположив, что этот объект может составить реальную конкуренцию уже имеющимся в регионе горнолыжным спускам. С ним согласился и директор ООО «Экорос» Андрей Папчук. «Лучшего применения для старого полигона ТБО не найти», - подчеркнул он.