ЖКХ

Захоронение ТБО на порховском полигоне осуществляется с соблюдением всех норм

Захоронение ТБО на порховском полигоне осуществляется с соблюдением всех норм. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) директор ООО «АСПО» Андрей Лукьянов.

«Данный объект содержится в соответствии с требованием закона. Весь мусор туда идет только после переработки, и технология захоронения отходов там соблюдается в соответствии со всеми нормами», - пояснил гость студии, предположив, что беспокойство местных жителей, связанное с работой порховского полигона, отчасти может быть продиктовано «неверной информацией, которую до них доносят или недоговаривают».

Подробнее о том, как работает порховский полигон, радиослушателям рассказал директор ООО «Экорос» (организация - арендатор объекта - ред.) Андрей Папчук. Он напомнил, что до 2016 года полномочия по организации обращения с отходами возлагались на муниципалитеты, а затем федеральным законом были переданы на уровень субъекта. «В 2016 году в Порховском районе сложилась ситуация, когда на полигон нельзя было ни проехать, ни пройти. Технологических операций там не проводилось, и свалка «докатилась» до федеральной трассы. Поэтому глава района начал искать выходы, и был объявлен конкурс на право аренды этого объекта, в котором мы приняли участие и выиграли», - рассказал Андрей Папчук.

В течение года порховский полигон приводился арендатором в порядок. «Разравнивали, расталкивали, оформляли документы. Нам удалось оборудовать полигон весами, и там теперь ведется электронный учет поступления отходов. На полигоне работает два бульдозера, мы обеспечиваем соблюдение технологий по своевременной пересыпке отходов, провели экологический мониторинг - замеры воздуха, грунтовых вод и почвы. Никаких превышений по выбросам на конец 2017 года не было», - рассказал Андрей Папчук.

Он недоумевает по поводу возмущений жителей Порховского района в связи с начавшимся вывозом на этот полигон бытовых отходов из города Пскова. «Когда мусор доходил до федеральной трассы, я не слышал возмущений. Ситуация не устраивала только главу района. А сейчас люди говорят, что у них все раньше было хорошо, и возмущаются, что сюда начали привозить псковский мусор. Но власти региона должны защищать интересы не только жителей отдельно взятого района, но и интересы всего региона», - убежден гость студии.

По его мнению, администрация Псковской области приняла «единственно возможное временное решение». «Да, наверное, было упущено много времени, участок для организации межмуниципального полигона не был найден. Но сейчас эта работа ведется»,- отметил Андрей Папчук.

Он также добавил, что производственная программа по эксплуатации ООО «Экорос» порховского полигона утверждена всего на 1 год, «а это значит, что потом будет корректировка». За это время полигон сможет принять из Пскова порядка 126 тыс кубов мусора.