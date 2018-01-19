ЖКХ

Псковичей при получении квитанции на оплату взносов на капремонт в январе просят обратить внимание на сумму задолженности

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области просит жителей региона при получении квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт в январе 2018 года обратить внимание на сумму задолженности, если таковая имеется.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, региональный оператор до настоящего времени не имел возможности доставлять квитанции собственникам помещений многоквартирных домов Псковской области из-за отказа доставки квитанций управляющими компаниями и органами местного самоуправления.

Вместе с тем, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, возложенная федеральным законодательством, существует и не зависит от наличия платежных документов.

Поэтому у многих собственников могла возникнуть задержка в доставке квитанций и как следствие задолженность по оплате взносов.

В фонде подчеркнули, что пени за несвоевременную оплату взносов за капитальный ремонт Региональный оператор не выставляет, и имеющеюся задолженность можно оплачивать частично по мере финансовой возможности.

Напомним, что минимальный размер взноса с 1 января 2018 для домов с лифтами составляет 7,58 рублей на квадратный метр, и 6,5 рублей на квадратный метр для домов без лифтов.