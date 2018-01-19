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ОНФ предлагает выработать в Псковской области единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с ТБО

Выработать в Псковской области единые сравнительные критерии для выбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами предложили администрации Псковской области представители ОНФ. С таким предложением на встрече общественников с врио губернатора Михаилом Ведерниковым выступила региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Наталья Плявинская.

Она напомнила позицию ОНФ, которые еще в феврале прошлого года говорили о том, что новая схема обращения с ТБО недостаточно проработана. «Тогда мы получили обещания, что наше мнение и предложения будут учтены, но в течение года схема оставалась без изменений и претерпела первые корректировки лишь в конце ноября», - напомнила Наталья Плявинская.

Также она обозначила необходимость выработки единых сравнительных критериев по выбору регионального оператора по обращению с ТБО, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и чтобы все потенциальные участники процесса были в одинаковых условиях. «Когда люди увидят, что выигравший проект является лучшим по всем параметрам, то и страха принять такой объект (полигон - ред.) у себя на территории не будет. А сейчас люди не понимают, что у них на территории планируют реализовать, и поэтому протестуют», - отметила она.

Михаил Ведерников предложил обсудить этот вопрос в формате отдельной встречи.