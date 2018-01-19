ЖКХ

Более 400 млн рублей не хватает в бюджете Псковской области на субсидирование ресурсоснабжающих организаций

Более 400 млн рублей не хватает в бюджете Псковской области на субсидирование ресурсоснабжающих организаций в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сложившуюся ситуацию на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания описал председатель государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он пояснил, что ежегодно из федерального центра в регионы спускаются индексы роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным по закону должен компенсироваться либо из бюджета субъекта федерации, либо из других источников. Вместе с тем, в региональном бюджете не хватает средств на данные цели. Так, в 2017 году ресурсоснабжающим организациям было выплачено всего 200 млн рублей из 430 необходимых. В этом году в бюджете заложено 208 млн рублей при необходимых (с учетом долга) почти 650 млн рублей.

По итогам заседаний согласительной комиссии по бюджету в декабре 2017 года было принято решение о том, что Псковское областное Собрание депутатов обратится в правительство Российской Федерации с вопросом о субсидировании ресурсоснабжающих организаций в связи с утверждением в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Соответствующее обращение подготовлено комитетом по делам строительства и ЖКХ. Депутаты из комитета областного Собрания по бюджету приняли решение внести в проект обращения редакционные правки и выйти с ним на следующую сессию регионального собрания.