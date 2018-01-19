ЖКХ

В Локне жилой дом отремонтировали только после вмешательства прокуратуры

В Локнянском районе прокуратура добилась проведения текущего ремонта многоквартирного жилого дома после проверки соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведенной по обращению местных жителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса и Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, фасад жилого дома № 19 по ул. Советская в поселке Локня имеет многочисленные трещины штукатурки длиной более 1,5 метров в районе 2 этажа здания.

Кроме того, на поверхности потолочного перекрытия кухонь, спален и прихожих жилых квартир жилого дома имеются многочисленные следы повреждения штукатурки в результате протечек кровли и образования водяного конденсата, обусловленные несвоевременным техническим обслуживанием и проведением текущего ремонта данного жилого дома управляющей компанией МУП «Локнянское ЖКХ».

«Неисполнение управляющей компанией обязательных требований жилищного законодательства негативным образом сказывается на текущем состоянии квартир верхних этажей здания, влечет образование плесени и грибков, сырости в квартирах, чем ставит под угрозу безопасное проживание в нем граждан», - отметили в прокураторе.

Прокурором района в адрес директора МУП «Локнянское ЖКХ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, управляющей компанией произведен ремонт фасада, элементов кровли и потолочных перекрытий квартир жилого дома, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.