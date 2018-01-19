ЖКХ

Сумма долгов за электроэнергию среди предприятий ЖКХ в Псковской области приблизилась к критической отметке

По состоянию на 19 января этого года задолженность организаций жилищно-коммунальной сферы, отвечающих за тепло- и водоснабжение Псковской области, перед энергетиками составляет 423,5 млн рублей и продолжает увеличиваться, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОАО «Псковэнергосбыт».

Два ключевых муниципальных предприятия ЖКХ областного центра - «Псковские тепловые сети» и «Горводоканал» - являются наиболее крупными должниками за электроэнергию с суммами в 42 и 115 млн рублей соответственно. Здесь ситуация находится под контролем со стороны городских властей и руководства МП, чего нельзя сказать о предприятиях ЖКХ Псковского района.

На протяжении нескольких лет друг друга сменяют организации, последовательно проходящие процедуру банкротства. МУПП ЖКХ Псковского района, ООО «РайКомХоз», МП Псковского района «Коммунальные услуги» в общей сумме накопили долг в 71,5 млн. рублей. При попустительстве местных властей, каждое предприятие, отработав определенное время и доведя задолженность за электроэнергию до критической, переходит под конкурсное управление. На ее место приходит очередное юридическое лицо и продолжает такую же практику.

Подобной стратегии придерживаются и предприятия ЖКХ Великолукского района, где на МУП «Велводоканал» введена процедура наблюдения, а на МУП «Райэнергоремонт», оказывающее теплоснабжение потребителей Великолукского района, подано заявление о признании должника банкротом.

«Особую тревогу вызывает состояние муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Стругокрасненского, Плюсского, Красногородского, Пустошкинского, Островского и Пушкиногорского районов, которые признаны банкротами либо поданы заявления о признании должника несостоятельным», - отметили в ОАО «Псковэнергосбыт».

В летний период, в качестве меры воздействия на неплательщиков в 12 районах области было введено ограничение режима потребления электрической энергии на 87 котельных. К сожалению, даже такая крайняя мера не возымела должного воздействия. На время прохождения отопительного сезона, под гарантии глав районов, которые так и не были исполнены, энергоснабжение таких объектов было восстановлено в полном объеме.

В качестве положительного примера, руководство энергосбытовой компании отмечает предприятия ЖКХ города Великие Луки, Палкинского, Бежаницкого, Локнянского районов, где главы районов, совместно с руководителями организаций, прилагают все усилия для погашения задолженности за поставленную электроэнергию.

Гарантирующий поставщик на территории Псковской области ОАО «Псковэнергосбыт» для покупки электроэнергии на оптовом рынке, в результате неплатежей, вынуждено брать коммерческие кредиты, сумма которых сопоставима с долгами за потребленную электроэнергию. В современных условиях это ведет к дестабилизации нормальной работы и угрозе энергетической безопасности региона.