ЖКХ

Пушкиногорскую управляющую компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание жилого дома

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований ст. 161 Жилищного кодекса РФ, а также требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, управляющая компания ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» не соблюдает периодичность ремонта подъездов жилого дома № 46 по ул. Ленина в поселке Пушкинские Горы, не проводит влажную уборку всех поверхностей в подъездах, не принимает меры к снижению теплопотери и шума.

В связи с этим прокурором района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

Постановлением Государственного комитета Псковской области по строительству и жилищному надзору ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 40 тыс. рублей.