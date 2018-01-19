ЖКХ

Жильцы великолукского дома жалуются на «озеро фекалий» в подвале. ВИДЕО

Жильцы дома №61 по проспекту Ленина в Великих Луках жалуются на «безответственную работу» управляющей организации "Центральное". Жалоба опубликована на сайте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщают местные жители, подвал данного дома наполнен фекалиями. Трубы настолько старые, что чугун просто лопнул. Под магазином «Скобарь» «озеро фекалий».

В некоторых квартирах температура в зимний период ниже нормы. «В доме антисанитария, которая в любой момент может превратиться в эпидемию», - недоумевают жильцы.

Для наглядности они приложили снятый видеоролик, посвященный проблемам дома. В случае, если проблемы не будут решены, великолучане готовы обратиться к президенту РФ.