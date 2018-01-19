ЖКХ

Псковичи задолжали за ЖКУ почти 1,2 млрд рублей

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Псковской области на конец 2017 года составила 1 млрд 195 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

«Это огромная цифра. В конце 2016 года она составляла менее миллиарда, практически на 200 млн произошел рост», - отметил он.

Убытки предприятий ЖКХ в Псковской области в 2017 году составили 509 млн рублей (в 2016 году — 708 млн рублей). Кредиторская задолженность муниципальных предприятий — 2 млрд 269 млн рублей, из них 1 млрд 400 млн рублей — за топливно-энергетические ресурсы.