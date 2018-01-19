ЖКХ

Исправнее всех за капремонт платят жители Великих Лук, Новосокольнического и Бежаницкого районов

Исправнее всех за капремонт платят жители Великих Лук, Новосокольнического и Бежаницкого районов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Среди аутсайдеров — Себежский и Гдовский районы. В среднем уровень сбора по области в 2017 году составил 74%. Всего с начала действия программы капремонта начислено 1 млрд 565 млн рублей, оплачено — 1 млрд 171 млн рублей. Задолженность населения составила 394 млн рублей.

За 2016-2017 годы в Псковской области выполнено работ по капремонту более чем на 0,5 млрд рублей. Остальные средства, заверил Андрей Агапов, находятся на ликвидных счетах, поэтому не подвержены инфляционным процессам.

На 2018 год в Псковской области запланирован капремонт 141 многоквартирного дома на сумму в 357 млн рублей.

Андрей Агапов напомнил, что в этом году из областного бюджета выделено 5 млн рублей на доставку квитанций. Соответствующий конкурс выиграла Почта России. Псковичи, которые увидят квитанции за капремонт впервые, будут иметь возможность оплатить значительные суммы в рассрочку, пени начисляться не будут.