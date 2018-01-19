ЖКХ

Замену старых лифтов в псковских домах планируют произвести за счет кредита

В Псковской области рассматривается возможность произвести замену старых лифтов в многоквартирных жилых домах за счет кредита. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 29 января сообщил председатель государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он пояснил, что на сегодняшний день замену лифтового оборудования можно проводить исключительно через фонд капремонта. «Мы прорабатываем один из вариантов, банк выходит с предложением по кредитованию именно на замену лифтов. Решение будет принято в тяжелом состоянии», - сказал глава комитета.

«Лифтовой фонд находится в тяжелом состоянии. В 2017 году произведена замена всего 16 лифтов», - отметил Андрей Агапов.

В случае, если предложение банка будет одобрено, замена лифтов войдет в краткосрочный план капремонта псковских домов на трехлетний период.