ЖКХ

Россиянам разрешат устанавливать на батареи счетчики и платить за тепло только по ним

Жильцы многоквартирных домов получат возможность платить только за свою батарею. Как пишет «Российская газета», Минстрой планирует узаконить установку индивидуальных квартирных счетчиков на приборы отопления. Но главное - изменить порядок оплаты по ним.

Сегодня в некоторых домах технически возможно установить счетчики на батареи внутри квартиры, но пользы от этого нет: платить все равно придется по нормативу или по общедомовому потреблению. Платить приходится даже тем, кто срезал у себя батареи и перешел на другой способ обогрева. Кроме того, сейчас, чтобы плату принимали по показаниям индивидуальных приборов учета, весь многоквартирный дом должен быть оборудован такими счетчиками и они должны исправно работать. Минстрой снимает этот барьер.

«В проекте документа прописана формула, по которой не важно, у всех ли жильцов дома есть индивидуальные приборы учета. Если у собственника счетчик установлен, то плата за потребленные ресурсы и будет рассчитываться по нему индивидуально, он и будет платить столько, сколько израсходовал», - пояснили «РГ» в Минстрое.

«Главная проблема - у нас так все запутано, особенно в расчетах на тепло», - говорит исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль"» Светлана Разворотнева. Именно в этой области скрыты переплаты за коммунальные ресурсы и возможности для экономии, отмечает эксперт. К примеру, поставщики ресурсов могут давать в дом тепло в чрезмерном объеме, люди будут открывать окна, чтобы снизить температуру, но за все выпущенное на улицу тепло придется заплатить.

Для экономии ресурсов и денег достаточно будет прикрыть вентиль на батарее.

В новостройках сегодня разводку отопления делают таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход, то есть достаточно поставить один счетчик и списывать с него показания, писала ранее «РГ». Но таких домов, по оценкам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, по стране наберется не более трех процентов. Кроме того, возможность установить индивидуальные приборы учета может быть создана при проведении капремонта.

Сегодня производить расчет за тепло по показаниям индивидуальных приборов можно только в том случае, если они установлены и работают во всех квартирах многоквартирного дома. По новым правилам жилец сможет самостоятельно регулировать объем потребляемого тепла и платить только за него, но при условии, что в многоквартирном доме установлен общедомой прибор учета тепла. Предполагается, что это позволит вычислить, сколько тогда потребили остальные жильцы, в квартирах которых индивидуальных счетчиков нет. Правда, техническая возможность установить счетчики есть далеко не во всех домах.

С июля 2018 года в России при реконструкции старых зданий и строительстве новых они должны быть оборудованы только энергоэффективным оборудованием. Как рассказывали ранее «Российской газете» в Минэнерго, речь идет в том числе об индивидуальных тепловых пунктах. В некоторых городах уже пробуют устанавливать их (Санкт-Петербург, Казань). «Суммарное снижение платежей населения - 400 миллионов рублей, или около 290 тысяч рублей на подъезд в год», - рассказывал замминистра энергетики Антон Инюцын. Однако в этом случае речь шла о полностью оборудованных многоквартирных домах.

Проект постановления ожидает заключения об оценке регулирующего воздействия и внесения на рассмотрение в правительство. К документу составлено 24 отзыва и еще 29 мнений, и большинство участвующих в обсуждении предупреждают о вероятности некорректных расчетов. Например, «Интер РАО» указывает, что в формулах не учитывается различие температурных режимов в квартирах и местах общего пользования в доме. Пока замечания учтены не были.