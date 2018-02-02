ЖКХ

В Пскове стартовали семинары по ЖКХ в рамках проекта «Заряди энергией свой дом»

В Пскове стартовали семинары по ЖКХ в рамках проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе проекта, 20 волонтеров, отобранных на конкурсной основе, прошли 1 и 2 февраля в актовом зале отделения ПФР по Псковской области первый курс семинаров, который включил в себя основы жилищного законодательства и вопросы об основных федеральных проектах ЖКХ, а также получили необходимые практические навыки с помощью специально разработанных тренингов и тестов.

«Семинары по жилищно-коммунальному хозяйству направлены на подготовку кадрового состава для дальнейшего развития учебно-профилактических мероприятий в муниципальных образованиях Псковской области. Мы обсудили на семинарах наиболее актуальные вопросы ЖКХ, в частности, создание комфортной городской среды, организации капитального ремонта многоквартирных домов и многие другие темы, волнующие граждан. Каждый из слушателей семинара получил папку с просветительскими программами и методическими материалами для организации просвещения по ЖКХ в муниципальном образовании, которое он представлял», - рассказал руководитель проекта, председатель ССН ПО Алексей Кириллов. При этом, мы не просто провели лекции по ЖКХ, мы дали слушателям семинаров знания о том, как грамотно выстроить работу по организации обучения вопросам ЖКХ на местах с помощью мастер-классов и тренингов, в частности, объяснили, как правильно организовать образовательные мероприятия и как избежать самых распространенных ошибок на этапе их подготовки. Специалист-психолог АНО «ЦИСС ПО» Мария Лукшайтис провела тестирование на способности и мотивации и мастер-класс по организации индивидуальных консультаций.

По словам Алексея Кириллова, подготовленные на семинарах специалисты проведут образовательные мероприятия в своих муниципальных образованиях региона, что будет способствовать повышению гражданской активности населения и грамотности в сфере ЖКХ.

«Я очень вдохновилась идеей проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом» и уже начала работу по организации образовательных мероприятий по ЖКХ, - отметила прошедшая обучение на семинаре Галина Кейзерова из Дедовичей. - В настоящее время я провожу работу с администрацией района, поселка, с управляющими организациями и председателями советов многоквартирных домов по организации совместных мероприятий. Первое просветительское мероприятие запланировано на 9 февраля. Нам очень помогут материалы, которые мы получили на семинаре. С помощью них мы планируем вовлечь собственников в управление многоквартирным домом, дать им понять, что то, что они делают, это они делают для себя».

«Тема ЖКХ на первом плане стоит в любом районе, в том числе и в нашем, - подчеркнула прошедшая обучение на семинаре Татьяна Князева из Порхова.- Много вопросов по уборке мусора, по оплате услуг ЖКХ и так далее. На волнующие нас вопросы мы получили ответы на семинарах. А главное, нас научили грамотной организации мероприятий, показали, как найти себя в жизни, свое предназначение. Это очень важно и интересно».

Отметим, при реализации проекта ССН ПО «Заряди энергией свой дом» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.