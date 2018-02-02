ЖКХ

Псковские теплосети связывают очереди в кассах с хорошей работой управляющих компаний

Очереди в кассах Псковских тепловых сетей связаны с хорошей работой управляющих компаний. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, комментируя опубликованный сегодня утром интерактив. Напомним, его автор поинтересовалась, «почему в МП г. Пскова «ПТС», чтобы оплатить за отопление, надо в кассе стоять в очереди более часа».

Как пояснил в Псковских теплосетях, псковичка описала ситуацию на момент 23 - 25 января. В те дни действительно в кассах на Спортивной, 3 были очереди. «Это было связано с тем, что управляющие компании города не в пример самим себе разнесли по домам квитанции за тепло не в течение недели, как обычно, а в течение 2 - 3 дней. Поэтому люди массово пошли в кассу ПТС», - отметили на предприятии, признав, что в те дни у каждого «окна» стояли очереди до 7 человек, притом что работали все кассиры.

Псковичам помоложе Псковские теплосети рекомендуют оплачивать услуги предприятия в режиме онлайн - это можно сделать не выходя из дома. поясняют, что поколение людей помоложе рекомендуется платить за услуги по теплу онлайн режиме. «Помимо этого оплачивать услугу можно в банках и почтовых отделениях», - добавили в ПТС.

На сегодняшний день очередей в кассах на Спортивной нет.