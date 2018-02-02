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ЖКХ

Псковская область в этом году направит 36 млн рублей на софинансирование программы по переселению граждан из аварийного жилья

06.02.2018 17:21|ПсковКомментариев: 1

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на минувшей неделе принял участие в совещании под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рамках заседания обсуждался ход реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа, а также планы на 2018 год.

В совещании также участвовали генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, руководители органов исполнительной государственной власти регионов Северо-Запада, курирующие сферу строительства и ЖКХ.

Полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе было отмечено, что на 1 января текущего года программы переселения в полном объеме в регионах округа выполнены, за исключением Республики Карелия и Псковской области.

В свою очередь заместитель губернатора области Александр Кузнецов озвучил, что реализация мероприятий программы переселения на территории Псковской области будет завершена к 1 марта этого года.

На текущую дату на территории области осталось расселить 82 человека из 38 помещений аварийной площадью 1,43 тыс кв. метров (2% от всей расселяемой аварийной площади). Всего, начиная с 2013 года в благоустроенные жилые помещения переселены почти 4 тыс человек, проживающих в 1 тыс 614 аварийных помещениях.

Мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым в результате его физического износа в срок до 1 января 2012 года, решением правительства РФ и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства продлены до конца этого года. Правлением государственной корпорации было принято решение об увеличении лимитов предоставления финансовой поддержки Псковской области на сумму 100 млн рублей для расселения аварийных многоквартирных домов, не вошедших в ранее сформированную областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». Плановый объем средств областного бюджета — 36 млн рублей.

На территории Псковской области в 2018 году планируется расселить 4 тыс кв. метров аварийной площади, 257 человек из 111 жилых помещений.

Кроме того, полномочный представитель призвал региональные власти держать на особом внимании качество сдаваемых домов. В шести регионах 52 дома построены с дефектами. В Псковской области в реестр некачественных домов Фондом ЖКХ внесен многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Печоры, ул. Гагарина, д. 18, введенный в эксплуатацию 25 августа 2017 года. Основная масса недостатков устранена, осталось отрегулировать работу вентиляционной системы и, как только позволят погодные условия, сделать благоустройство, сообщил заместитель губернатора области Александр Кузнецов.

Теги: #ЖКХ
Источник: Псковская Лента Новостей
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