ЖКХ

Лишь 19% читателей ПЛН сортируют мусор

Лишь 19% читателей Псковской Ленты Новостей сортируют мусор. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сегодня, 6 февраля, в группе ПЛН в социальной сети «Вконтакте»

12,1% участников опроса сортируют мусор, считая это проявлением заботы об окружающей среде, а 7,5% делают это, потому что во дворе стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, поэтому стыдно его не сортировать.

Почти 66% респондентов мусор не сортируют: 5,6% - потому что это лишние заморочки, 11,1% - потому что считают более удобным бросать отходы в мусоропровод.

48% не делают этого только потому, что рядом нет специализированных контейнеров, а 10,8% - потому что «все равно потом мусор перемешают».

4,9% респондентов затруднились с ответом.