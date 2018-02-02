ЖКХ

К середине марта псковская свалка будет закрыта грунтом

В рамках работ по консервации псковского полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), который закрыт с 1 января этого года, поверхность свалки закрывается грунтом. В настоящее время засыпано 90% поверхности свалки. К работам привлечены самосвалы и бульдозер. Планируется, что при благоприятных погодных условиях к середине марта текущего года псковская свалка будет полностью закрыта грунтом. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

«Идет формирование так называемого «изолирующего слоя. Это первый этап консервации - стабилизация, он будет длиться два года. В течение этого времени наша задача - смотреть, где есть провалы, подсыпать и утрамбовывать грунт, чтобы весь мусор был закрыт своего рода грунтовым саркофагом. Само тело полигона уже закрыто грунтом, осталась небольшая часть от рабочей площадки, на которой осуществлялась приемка ТКО», - рассказал директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов.

В течение двух лет свалка будет находиться под охраной, которая будет следить, чтобы на объект не проникали посторонние, не ввозился мусор. Сотрудники должны обеспечивать противопожарную безопасность. Параллельно будет происходить разработка проекта рекультивации полигона ТКО.

Напомним, полигон ТКО в Пскове был открыт в 1947 году. Он принимал мусор из областного центра и Псковского района.